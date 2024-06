L'Oroscopo di Corinne dal 14 al 20 giugno

ARIETE: Godetevi questa bisesta estate senza andare in tilt e non agitatevi ad oltranza per le mille cose da sistemare prima di eventuali vacanze… Le stelle arridono ma è dentro di voi che dovete trovare delle certezze e, quantunque vi sentiste giù di carreggiata, appellatevi alla temerarietà anche se un comunicato sbalordirà, un maschietto amareggerà e una donzella stupirà. Propensione a polemizzare tra le pareti domestiche e necessità di smaltire la sbornia di giorni un po’ complicati.

TORO: Siate ottimisti perché la positività e la pace interiore scaldano sia l’anima che il cuore… Malgrado ci sia chi vi fa arrabbiare fate spallucce e pensate a ciò che di carino vi aspetta dietro l’angolino… Una litigata lambirà qualche coppietta, una persona amareggerà, una posteriore spalleggerà, un versamento cruccerà e un acquisto non appagherà. Però chiuderete la settimana in bellezza con tanto di sorpresa finale. Amici da andare a trovare e week end tutto da assaporare.

GEMELLI: Forse speravate in una maggiore magnanimità stellare ma non abbacchiatevi ed approfittate di Giove congiunto al Sole per dare un input alla quotidianità, scacco matto agli avversari e concretizzare ciò che sta maggiormente a cuore… Presto specifiche faccende piglieranno una piega diversa e una novella vi rallegrerà malgrado subentrino corrucci per un familiare e soldi tardanti ad arrivare. Fattibile un augurio singolare, una festa domenicale e un disturbo da curare.

CANCRO: Abbisognate di starvene in pace ad assaporare i mille gusti di un’estate da vivere nella sua pienezza calcolando sia delle gioie che qualche asprezza… Ragion per cui, ritagliate degli spazi per hobby, viaggetti, performance e relax: sia il corpo che la psiche rinasceranno! In pubblici ambienti farete conoscenze tanto casuali quanto allettanti e singolari. Seducete la dea bendata mettendo al Lotto i dati di nascita del partner o di un figliolo. Sabato frastornante.

LEONE: Essendo gli equivoci a portata di giornata siate espliciti nell’esprimervi affinché un fraintendimento non incrini un rapporto interpersonale ascoltando in simultanea i suggerimenti di una persona saggia e pacata. Qualcuno vi farà incavolare ma, visto che contro l’ignoranza la ragion non vale, fate spallucce e pensate a voi stessi. Adesione a fiere, spettacoli o piacevoli eventi. Propensione a mal di schiena, cervicali, sbalzi pressori o incomodi intestinali.

VERGINE: Ansiosi, pignoli e nervosi, col contributo di un Giove astruso e del primo quarto di Luna del 14 giugno, tenderete a commettere gaffe, smarrire oggetti, andando nel pallone quantunque di punto in bianco qualcosa vi mettesse in agitazione. Tante cosine stanno per accadere e una di queste vi rallegrerà. Sulla strada niente imprudenze onde scagionare un inconveniente. Abbondate in pesce, frutta, verdura, salvaguardate il benessere e badate a non strafare…

BILANCIA: Non state facendo salti di gioia e, tra incudini e martelli, non saprete bene come muovervi nei riguardi di una situazione che sembra volervi impedire e bloccare. L’essenziale comunque è non perdere la speranza visto che presto alleggerirete un fardello riprendendovi alla grande. Se non subentrano impedimenti via libera alle libagioni, agli incontri e alle serate magiche ed incantate. Visite inaspettate o persona da andare a trovare. Domenica squinternata.

SCORPIONE: Sarà il calduccio oppure un tarlo costante ad infiacchirvi e stremarvi? Sappiate che sotto la canicola stagionale inizia un ciclo di rigenerazione e chiudere parentesi a favore di innovazioni rendesi obbligatorio … In casa o sul lavoro l’atmosfera si appesantirà: misurate le parole e pensate ad organizzare qualcosa di speciale! Si profilano infatti riunioni festaiole, il superamento di una prova e un significativo evento tra venerdì e martedì. Pancino disturbato.

SAGITTARIO: State su con il morale e, se fattibile, evadete dalla routine: solo così ripristinerete una mente ed un fisico danti segni di spossatezza. Alla faccia di Saturno vi caverete un pallino, aderirete ad un qualcosa di carino, effettuerete un acquisto stuzzichino o riceverete risposte attese… Non male sarebbe andare a trovare chi avrebbe il potere di darvi serenità. Nell’habitat tirerà aria di burrasca mentre un responso ringalluzzirà. Sorpresone nel week end.

CAPRICORNO: Amate la schiettezza, la sincerità, la lealtà: elementi che purtroppo non riscontrerete in gente che non ha un minimo di dignità. Il buon Marte invece vi sosterrà in un’impresa, avvallando l’arrivo di una mini sommetta alternata a spese. Questo è il momento adatto per viaggiare, curare un acciacco, variare look, confidare in un futuro carico di promesse e dimenticare ciò che vi ha fatto stare male… Un soggetto tenta di ingannarvi: mandatelo a stendere e vivrete serenamente.

ACQUARIO: Va meglio e non vi potete lamentare riguardo ad un settore che sta per ingranare. Per posteriori versi miele, fiele e peperoncino, insaporiranno la minestra degli affetti portando taluni conviventi a bofonchiare e le donzelle a mettere dei paletti con chi sembrava così carino per poi palesarsi un disastrino… Sbalzi pressori dovuti alla calura: cercate di bere tanto, specie se i reni tribolano a funzionare. Domenica da trascorrere in compagnia o al freschetto.

PESCI: Saturno birichino ci ficca lo zampino ponendo taluni nativi in uno stato di agitazione tale dall’andare nel pallone quantunque talune faccende non funzionassero alla perfezione… Ma ben presto vi ripiglierete assaporando attimi tanto fuggenti quanto gaudenti atti a compensare le precedenti note stridenti. Notiziola da divulgare, incontri speciali, innovazioni, visite od emozioni costelleranno una settimana veramente fremente… Occhio alle indigestioni!

La Luna e le lucenti stelle della notte son le sentinelle…