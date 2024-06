Mercoledì 19 giugno "BelVedere in scena" apre con "Fiori d’autunno"

La rassegna teatrale “BelVedere in scena” si apre mercoledì 19 giugno alle 21, sulla terrazza panoramica di Villa Belvedere Radicati sulla collina di Saluzzo (in via San Bernardino 17), con lo spettacolo “Fiori d’autunno”.

La Compagnia teatrale “Coincidenze” porta in scena il mondo delle telenovelas sudamericane degli anni Ottanta e Novanta .

Protagoniste della commedia sono Renata e Gisella due amiche di mezz’età che vivono insieme.

Hanno in comune la passione per le telenovelas, ed in particolare una vera fissazione per l’attore che le interpreta, Mario Regales, “Manuel il meccanico”.

Determinate a sconfiggere il vuoto e la mancanza di emozioni che è la loro vita, decidono di sequestrare il loro “divo” e di trattenerlo a casa loro.

Gli avvenimenti che seguono, tra il farsesco, il drammatico ed il sensuale portano ad una conclusione inattesa.

La pièce è inframmezzata dalle scene in video della telenovela, proiettata su grande schermo.

Nel cast, sul palco Barbara Gallesio, Lara Bolla, Umberto Porello, con la regia di Patrizia Sugliano; attori della telenovela anche Giorgia De Carolis, Gianluca Rovagna, Claudio Botto, regia di Maria Luisa Cocito.

Riprese video della telenovela a cura di Athena Piemonte e AstiWebTV.

L’evento è organizzato dall’associazione “Arte terra e cielo” con il patrocinio del Comune di Saluzzo, di Terres Monviso e dell’associazione nazionale Case della memoria.

Ingresso: intero 10 euro, ridotto 8 euro per gli associati ad Arte Terra e Cielo, 5 euro

per i minori di 18 anni.

Per informazioni e prenotazioni:

associazione.arteterracielo@gmail.com

info@villabelvedereradicati.it

Tel: 351-5718472.