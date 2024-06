L’Accademia Cirko Vertigo riporta a Mondovì lo chapiteau “Nice”

Uno spazio itinerante per diffondere l’arte circense ma, soprattutto, un luogo didattico in cui esercitarsi e formarsi con docenti d’eccezione, sperimentare forme pedagogiche di creazione artistica e confrontarsi con diverse compagnie professionali, fino a dar vita ad uno spettacolo vero e proprio pensato per il grande pubblico. Questa, in breve, la filosofia di “Nice”, acronimo di Network for International Circus Excellence, il nuovo chapiteau del Centro nazionale di produzione “blucinQue” acquistato con il supporto del Comune di Mondovì e inserito nel piano di studi del Corso di laurea triennale per Artista di circo contemporaneo promosso proprio a Mondovì dall’Accademia Cirko Vertigo. Un piccolo gioiello da venti metri di diametro, insomma, che dal 17 giugno al 18 luglio prossimi tornerà in piazzale Giardini a disposizione degli studenti del corso di laurea e per alcuni spettacoli del festival “Piazza di Circo”.

«Accogliamo con piacere la nuova installazione, effige di quanto Cirko Vertigo e “Piazza di Circo” rappresentino ormai due cardini dell’offerta culturale e didattica della nostra città» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. «Un passo importante per accrescere la consapevolezza pubblica sull’arte circense, in attesa che si completi l’iter burocratico necessario al trasferimento definitivo dello chapiteau in Cittadella. Siamo consapevoli dei disagi temporaneamente arrecati ad abitanti e fruitori della zona, con la riduzione di qualche posto auto, ma confidiamo nella comprensione da parte dei cittadini. Fin da ora, quindi, un sentito ringraziamento a tutti loro per la collaborazione e un’analoga riconoscenza agli uffici comunali e al comando di Polizia Locale per la consueta disponibilità e professionalità».