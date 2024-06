I ragazzi del Cuneo Oltrestura alla festa del calcio giovanile

Ieri mattina sabato 15 giugno, allo Stadio Paschiero di Cuneo, si è svolta la Festa del Calcio Giovanile, organizzata dalla Delegazione Provinciale di Cuneo FIGC LND SGS. Quasi 400 bambini di diverse società sportive della provincia si sono ritrovati per una giornata di divertimento e sport, accompagnata da musica e giochi.

I ragazzi del Cuneo Oltrestura hanno partecipato giocando a calcio e facendo nuove amicizie. Questa festa è stata un’ottima occasione per incontrare coetanei di altre squadre e condividere la passione per il calcio.

All'evento hanno partecipato molte autorità locali e rappresentanti del mondo sportivo, a dimostrazione dell'importanza di queste iniziative per i giovani atleti. Tra loro il vice presidente vicario della LND Christian Mossino, il vice presidente vicario del comitato regionale LND Enrico Giacca, il segretario del comitato regionale Roberto Scrofani, il delegato provinciale Giuseppe Chiavassa, il presidente della provincia di Cuneo Luca Robaldo e l’assessore allo sport della città di Cuneo Valter Fantino.

Christian Mossino ha dichiarato: “... è bello vedere così tanti giovani calciatori insieme per divertirsi. Questa festa non è solo un momento di gioco, ma anche un’occasione per imparare valori come la collaborazione, il rispetto e la dedizione.” Giuseppe Chiavassa ha aggiunto: “... la presenza di quasi 400 bambini dimostra quanto il calcio giovanile sia importante nel nostro territorio. Grazie a tutte le società, i tecnici, i dirigenti e i genitori che ogni giorno lavorano per far crescere il nostro movimento sportivo.”

"Eventi come questo sono fondamentali per la crescita dei nostri giovani, sia a livello sportivo che personale. Ringraziamo la FIGC Provinciale per aver organizzato una giornata così speciale. Ancora una grazie a tutte le persone che, con il loro tempo e il loro impegno, promuovono i valori dello sport per i nostri ragazzi" questi i commenti positivi di Alessandro Casalegno ed Emiliano Rosso.