A Mondovì arriva il Contest Y: quattro serate musicali dedicate agli artisti emergenti

Tre serate per mettersi in gioco e conquistare la finale. A Mondovì, in occasione dei "Doi Pass", si terrà la prima edizione del "Contest Y", evento musicale aperto a tutti.

L'evento, organizzato dall'associazione Y Events, si pone come obiettivo quello di offrire a giovani e musicisti emergenti la possibilità di esibirsi e registrare un proprio singolo in uno studio di registrazione professionale, comprensivo di Mix&master.

"Il contest è aperto a tutti i generi e a tutte le età. L'obiettivo è quello di offrire agli artisti la possibilità di esibirsi ed esprimere la propria arte. - spiegano dal direttivo dell'associazione Geordy Bergerone, Federico Boe e Federico Fresia - L'idea di questo progetto è nata in primis, grazie alla collaborazione di Marco Donda quando, nell'estate 2022, abbiamo creato un contenitore per artisti emergenti o ragazzi che volevamo provare a mettersi in gioco; e così è nato 'project y', una serata in cui si esibiscono più artisti seguendo un tema assegnato. Il primo si è svolto a Cascina Macramè e poi alle Carpenterie Musicali. Quest'anno, grazie al supporto del Comune di Mondovì, la disponibilità dell'amministrazione e in particolare dell'assessore Alessandro Terreno, Esedra, l'associazione La Funicolare e il supporto di Fondazione CRC proponiamo un vero e proprio contest, nel cuore del centro cittadino, in occasione della 29^ edizione dei Doi Pass".



Le band e gli artisti in gara si esibiranno in tre serate eliminatorie (3 luglio in piazza Roma/10 luglio piazza Roma/17 luglio piazza Santa Maria Maggiore), per concludere con la finalissima mercoledì 24 luglio in piazza Roma. Ogni artista porterà un brano con il quale parteciperà a una delle prime tre serate, i primi tre classificati di ognuna, scelti da un panel di giudici composto da cantanti, produttori e giornalisti, accederà in finale. Sul palco saliranno anche i ragazzi de "Il suono della scuole".

Le iscrizioni sono aperte ed è possibile iscriversi compilando il form sul profilo Instagram del Contest Y al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXchF-qrEQbPpXQuaAX4Cu9PH4GSbz2AMBybhxVxcU7gHjpA/viewform oppure scrivendo in DM o via mail all'indirizzo info.contesty@gmail.com

L’associazione inoltre, cerca collaboratori (maggiori di 18 anni)che abbiano a cuore il coinvolgimento giovanile e appassionati di musica che possano seguire progetto nella sua evoluzione, per info è possibile scrivere ai contatti Instagram dell'associazione.