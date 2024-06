A Dronero torna "Sì di Venere", rassegna estiva di Teatro di Strada

È giunta all’undicesima edizione la rassegna SÍ DI VENERE, una serie di serate ad ingresso libero dedicate al Teatro Strada. La rassegna si terrà fra il 28 giugno e il 26 luglio, sempre alle h 21:30, ed è organizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con il comune di Busca e con il comune di Dronero.

SÍ DI VENERE, come ogni anno, accoglierà gli affascinanti spettacoli degli artisti di strada negli spazi del centro storico di Busca all’interno della splendida Piazza della Rossa e per il terzo anno consecutivo a Dronero sotto l’Ala del Teatro Iris nel suggestivo centro storico di Dronero.

Saranno cinque le serate estive, ogni venerdì a partire dal 28 giugno, dove un pubblico di tutte le età, ogni anno sempre più affezionato e numeroso, potrà divertirsi ed emozionarsi con circensi, maghi, giocolieri, clown.

28 giugno a Dronero, sotto l’Ala del teatro Iris, alle h 21:30, andrà in scena ZITTO ZITTO, di e con Claudio Cremonesi in un susseguirsi di fantasiosi numeri comici, di giocolerie inaspettate e pericolosi equilibrismi.

5 luglio a Dronero, sotto l’Ala del teatro Iris, alle h 21:30, andrà in scena CONCERT JOUET, di Paola Lombardi e Paola Torsi, e la regia Luisella Tamietto, spettacolo teatrale e musicale bislacco, per voce e violoncello al femminile.

12 Luglio a Busca, in Piazza della Rossa h. 21.30, sarà la volta di iNperfetta, di e con Paola Berton, una passerella delle versioni di se stessa, tra maschere percepite e indossate, tra precisione maniacale, giocoleria, indecisione, manipolazione di oggetti, romanticismo e fallimenti.

19 luglio a Busca in Piazza della Rossa h. 21.30, avremo Unicycle Dream Man, di e con Giorgio Bertolotti dove ironia tagliente e semplicità sono il filo conduttore di uno show dove si susseguono momenti di giocoleria frizzante ed evoluzioni tecniche a cavallo di un monociclo gigante.

26 luglio a Busca in Piazza della Rossa h. 21.30, andrà in scena G.A.S, di e con Luca Macca e Simone Vaccari, una tranquilla giornata estiva, un piccolo camping, e due strani soggetti, due clown, che tentano di prepararsi un the con comiche e assurde azioni.

SÍ DI VENERE vi aspetta con grandi artisti e artiste della strada provenienti da tutta Italia, per passare insieme un’estate di divertimento ed emozione!

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. In caso di pioggia gli spettacoli di Busca si terranno presso il Teatro Civico.