Skiroll, Coppa Italia NextPro: Emanuele Becchis fa sua anche la Mass Start a Sgonico

Nella mattinata di domenica 18 giugno, a Samatorza, frazione del Comune di Sgonico (Trieste), si è svolta la seconda tappa valida per la Coppa Italia NextPro di skiroll 2024 e 1° Trofeo SAVI, organizzata dall'ASD Mladina, diretta dal presidente Peter Sedmark.

Nella categoria principale Giovani-Senior Emanuele Becchis domina anche la distanza e Lisa Bolzan si impone per la categoria femminile.

Dopo la sprint del giorno precedente, la mass start in tecnica libera ha offerto una battaglia interessante fino all'ultimo metro della19 km (5 giri), per la Categoria Giovani-Senior Maschile con Emanuele Becchis (Entracque Alpi Marittime), che dopo la vittoria di sabato, conferma la sua supremazia conquistando il primo posto per soli 0.6decimi in volata su Riccardo Munari (Valdobbiadene), secondo al traguardo, seguito da Jacopo Giardina (Valdobbiadene) al terzo posto a poco più di 1”. Matteo Tanel (Robinson Ski Team) e Riccardo Lorenzo Masiero (Valdobbiadene), hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto.

La gara Giovani-Senior Femminile è stata particolarmente emozionante, con un ribaltamento di classifica rispetto a ieri, Lisa Bolzan (SCOrsago), ha conquistato il primo posto della 11 km (3 giri) superando Alba Mortagna (Valdobbiadene) in volata, Ilenia Casali (GS Edelweiss), ha ottenuto il terzo posto, mentre Laura Mortagna (Valdobbiadene) e Maria Invernizzi (CM Valsassina), hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto.

La seconda tappa del circuito Coppa Italia NextPro di skiroll 2024/2025 a Sgonico ha offerto gare avvincenti e prestazioni di alto livello. Si attende una stagione ricca di emozioni e sorprese con la terza tappa che avrà luogo a Cicagna, Santo Stefano D’Aveto (GE) il 29-30.06.2024.