“Una storia lunga 50 anni”: la Victoria Alba Pattinaggio ha celebrato la prestigiosa ricorrenza

Sabato 1 giugno, sulla pista del Centro Sportivo “Brusco”, si è svolto lo spettacolo di pattinaggio artistico “Una storia lunga 50 anni”, organizzato dalla Victoria Alba Pattinaggio asd: il sodalizio è nato infatti nel 1974 e quest'anno ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività ininterrotta sul territorio.

Il foltissimo pubblico che ha gremito gli spalti del “Brusco” ha potuto ammirare, oltre alle esibizioni degli oltre 100 giovani pattinatori della Victoria, anche le esibizioni di Giada Luppi e Marco Topazio - campioni della nazionale italiana - e una coreografia creata per l'occasione da una nutrita rappresentativa di ex atleti, che dopo anni si sono riuniti e hanno indossato nuovamente i pattini per festeggiare l'importante traguardo dell'associazione.

La manifestazione è stata anche l'occasione per celebrare i successi sportivi della prima parte della stagione, che ha visto gli atleti della Victoria salire sul podio ed ottenere risultati di prestigio in manifestazioni sia federali sia promozionali, portando in alto il nome della città di Alba.

Durante il periodo estivo, mentre i corsi promozionali si prendono la meritata pausa, gli atleti agonisti continuano gli allenamenti in vista degli impegni a livello nazionale, che si svolgeranno tra giugno e luglio.

Lo staff della Victoria Alba Pattinaggio ringrazia gli sponsor: Banca d'Alba, Officine Muzza, Seatrade International e Albapiscine per il costante supporto e sostegno alle proprie attività.