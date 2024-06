Pogačar si fa benedire a Sant'Anna di Vinadio e sogna la doppietta Giro-Tour

Sarà che sogna la doppietta Giro-Tour, come fece il “pirata” Marco Pantani nel 1998. Ieri, domenica 16 giugno, il ciclista sloveno Tadej Pogačar, in ritiro a Isola 2000 con la squadra della Uae Team Emirates, ha fatto tappa al Santuario di Sant'Anna di Vinadio, con tanto di benedizione.

Lo conferma il rettore don Erik Turco: “Dopo la messa mi hanno detto che c'era Pogačar al bar del Santuario e sono andato a salutarlo. C'era mezza squadra, con l'ammiraglia al seguito. Sono giorni che si allenano. Vanno su è giù da Isola 2000 salendo per il colle della Lombarda. Il suo manager mi ha anche chiesto una benedizione in vista del tour, poi abbiamo fatto una foto ed è stato lui il primo a postarla”.

La Embrun-Isola 2000 del 19 luglio sarà una delle tappe decisive e molti ciclisti stanno testando il percorso in vista del Tour de France che quest'anno partirà dall'Italia a Firenze, e si concluderà eccezionalmente a Nizza. Ci sarà anche un passaggio in Langa lunedì 1° luglio nella tappa Piacenza-Torino che attraverserà Neive, Barbaresco, Alba, Piobesi d'Alba, Sommariva Perno e Ceresole d'Alba.

“Il Tour era già passato una volta dial Santuario – ci conferma don Turco -. All'epoca ero un pretino giovane. Ero andato a vedere i ciclisti, ma quest'anno abbiamo tante iniziative in programma a Sant'Anna e non so se riuscirò a trovare il tempo di raggiungere Isola 2000”.