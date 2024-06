Regione, si aprono le porte per Claudio Sacchetto (FdI) e Daniele Sobrero (Lista Cirio)

Con la nomina, scontata, di Maurizio Marrone ed Elena Chiorino (Fratelli d’Italia), nella nuova giunta di Alberto Cirio, si aprono le porte di Palazzo Lascaris per Claudio Sacchetto, che era posizionato al nono posto nel listino del presidente Cirio in quota FdI.

Identica situazione per l’albese Daniele Sobrero (Lista Cirio), 3.706 preferenze personali, primo escluso alle spalle di Marco Gallo.

Con la nomina di Gallo in giunta, anche in questo caso sicura, Sobrero gli subentrerà in Consiglio.

Più incerto – e fonte di tensioni nel partito – è invece l’ingresso di Federica Barbero (Fratelli d’Italia) se Paolo Bongioanni – secondo la volontà di Guido Crosetto - andrà a presiedere l’assemblea di Palazzo Lascaris.

Prima esclusa con 2.967 preferenze alle spalle di Bongioanni, il suo destino è appeso al ruolo che Bongioanni andrà a ricoprire.

Non si prospettano invece subentri nelle fila della Lega, che già annovera due consiglieri cuneesi, Luigi Genesio Icardi e Gianna Gancia, sui quattro totali eletti in Consiglio.

[Federica Barbero e Claudio Sacchetto]