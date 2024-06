La Cooperativa Fiordaliso di Cuneo raggiunge la Certificazione di Parità

Anche una Cooperativa sociale piccola come la Fiordaliso (26 lavoratori/trici all’attivo) ha ritenuto importante intraprendere il percorso di certificazione aziendale di parità di genere. La Fiordaliso lavora da anni al contrasto e la prevenzione della violenza e della discriminazione di genere. È aderente alla Rete Antiviolenza del comune di Cuneo, al Centro Antiviolenza Provinciale 10/A del territorio ed è Punto Informativo Antidiscriminazione.

Questo, mossa dalla convinzione che la parità sia principio fondamentale per una società equa, giusta ed in salute. Grazie alla formazione specialistica degli operatori e delle operatrici gestisce Case Protette per donne e minori vittime di violenza e il CUAV (Centro Uomini Autori di Violenza). Propone inoltre interventi di sensibilizzazione sul gender gap e i risultati positivi di una politica paritaria sia nelle aziende che nelle scuole.

Una realtà così non poteva tirarsi indietro di fronte alla possibilità di mettersi alla prova, non solo verso l’esterno, ma all’interno delle dinamiche aziendali.

Il percorso di certificazione è stato motivo di spunti di riflessione, autocritica e miglioramento ed ora che il certificato è arrivato, è stato raggiunto un bel traguardo. A predicare bene e razzolare male ci si mette un attimo. In Fiordaliso questo non accade!

Riguardo il percorso di certificazione, internamente all’organizzazione, il Consiglio di Amministrazione ha richiesto la nomina di una persona dedicata al monitoraggio e la creazione di prassi formative e normative a garanzia e per lo sviluppo di una piena adesione ai principi di parità di genere. L’auspicio di un reale cambio di paradigma culturale passa attraverso un processo educativo e di formazione preventivo, unito al monitoraggio e la presa in carico di atteggiamenti e comportamenti non conformi, per i quali la Cooperativa ha attivato un sistema di gestione interno.

La Parità di genere è uno dei 17 obiettivi fissati dall’ONU per lo sviluppo sostenibile (SDGs n.5) ed è il focus della Missione n.5 del PNRR italiano, il quale trova la sua applicazione nella Prassi di Rifermento UNI/PdR 125:2022 che definisce le linee guida di un sistema di gestione per la parità di genere.

La UNI/PdR 125:2022, in accordo al Decreto Bonetti del 29 Aprile 2022, è stato identificato come il documento di riferimento per la certificazione nazionale voluta dal PNRR alla missione n. 5 e collegata alle premialità in termini di sgravi sui contributi previdenziali complessivi dovuti dal datore di lavoro e punteggi premianti per gare pubbliche.

L’ottenimento della certificazione valorizza l’impegno delle organizzazioni nello sviluppare e promuovere politiche di parità con buona ricaduta sul nostro tessuto sociale.