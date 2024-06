Mbappé e la frattura al naso, per ora il capitano della Francia non si opera

(Adnkronos) - Il capitano della Francia Kylian Mbappé, che si è fratturato il naso ieri sera nel match d'esordio dei campionati europei di Germania 2024 contro l'Austria, non si opererà, almeno non nell'immediato. Lo annuncia la nazionale francese con un comunicato. "Mbappé si è fratturato il naso nel corso del secondo tempo di Austria-Francia disputata a Düsseldorf. Il capitano della squadra è tornato in ritiro con i compagni dopo essere stato curato dallo staff medico diretto dal dottor Franck Le Gall. Mbappé non verrà operato nell'immediato, appositamente per lui verrà realizzata una maschera affinché possa rientrare in campo il prima possibile dopo un periodo dedicato alle cure".