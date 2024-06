L’associazione Albedo di Bra presenta il libro “Semi” di Enrico Gallo

In foto una quota rosa dell'associazione Albedo di Bra

Avete in programma una serata davanti alla tv? Dimenticatevela.

L’associazione culturale Albedo di Bra vi invita venerdì 21 giugno, alle ore 20.30, all’incontro con l’autore Enrico Gallo, che presenterà il suo libro “Semi”.

Un romanzo che racconta l’importanza della lealtà. La storia di un’amicizia e la bellezza di un messaggio straordinario che forse soltanto la musica è in grado di trasmettere. L'appuntamento è presso la sala BrArte (via Vittorio Emanuele, 148), ingresso libero. Informazioni: 3495906451 - 3384204045.