Progetto “Vitalità senza età”, a Vernante una nutrita serie di appuntamenti

Prismadanza APS presenta una serie di eventi nell'ambito del progetto “Vitalità senza età”, pensati per promuovere la salute fisica e mentale attraverso attività gratuite e aperte a tutti. Il programma è sostenuto dalla Regione Piemonte per favorire l'invecchiamento attivo. Scopri il programma completo delle iniziative che si terranno a Vernante:

24 GIUGNO e 25 LUGLIO dalle 17:00 alle 19:00

Longevità: Le Relazioni Aiutano a Vivere di Più e Meglio!

Esplora l'importanza dei legami sociali e dell'affettività con la psicoterapeuta Michela Re. Scopri come le interazioni sociali possono migliorare la salute psico-fisica degli anziani. Gli incontri sono gratuiti.



28 GIUGNO ore 20:00 - 21:30

Dolori, Addio!

Inizia la tua estate con una sessione di attività motoria a scopo antalgico guidata dal fisioterapista Enrico Cervella. Questo incontro èè pensato per alleviare i dolori e migliorare il benessere fisico. L'attività è gratuita, ma è necessaria la prenotazione in Farmacia Roggia.



29 GIUGNO ore 15:00 - 16:30

Mi Sento Bene!

Continua il percorso con un'altra sessione di attività motoria, questa volta mirata a migliorare la propriocettività. Il fisioterapista Enrico Cevella ti guiderà attraverso esercizi che aumentano la consapevolezza del proprio corpo e l'equilibrio. L'attività è gratuita, con prenotazione obbligatoria in Farmacia Roggia.



4 LUGLIO e 18 LUGLIO dalle 17:00 alle 19:00

Anche il Cervello Invecchia! Prevenire, Riconoscere e Allenare

Partecipa agli incontri con la neuropsicologa Irene Artusio per scoprire come il cervello cambia con l’età, e come allenare le funzioni cognitive per mantenerle attive. Questi incontri ti forniranno gli strumenti per favorire un invecchiamento sano. Gli incontri sono gratuiti.



9 LUGLIO e 23 LUGLIO dalle 17:00 alle 19:00

Segreti di Cucina per Alimenti Sempre Freschi e Sicuri

Impara le migliori pratiche per la conservazione degli alimenti e l'igiene domestica con il tecnologo alimentare *Thomas Vezzetti*. Questi incontri ti aiuteranno a mantenere il cibo sicuro e a prevenire malattie alimentari. Gli incontri sono gratuiti.



Dal 16 LUGLIO al 25 AGOSTO ore 08:30

Muoviti!

Partecipa alle camminate di gruppo con risveglio muscolare nei dintorni di Vernante, accompagnati dall’esperta Euridice Melzi. Un’attività quotidiana (escluso il lunedì) per mantenere il corpo in movimento e in salute. L'attività è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 3479637758.



Dal 20 LUGLIO al 20 AGOSTO

Benessere Fisico e Mentale

Incontri gratuiti con Elisabetta Cane e Roberta Sola per migliorare il benessere fisico e mentale attraverso yoga, pilates, attività muscolare e massaggi.