Soluzioni per la transizione digitale e la transizione green: 42 aziende ad Agorà 5.0 [VIDEO]

Con “Agorà 5.0.”, oggi la sede di Confindustria Cuneo si è dedicata alle soluzioni per la transizione digitale e la transizione green. Una edizione speciale della serie di eventi B2B promossi da Confindustria Cuneo e dal Comitato Piccola Industria. Sono giornate in cui grandi aziende, PMI, startup e professionisti si incontrano e creano opportunità di business tra aree tematiche, workshop e tavoli di lavoro.

Guarda il video:

Mauro Danna, vicedirettore di Confindustria Cuneo: “Le nostre aziende si trovano immerse in questa doppia transizione che le coinvolge, digitale e green. Come Confindustria abbiamo creato in particolare due strumenti, l'ecosistema innovazione e l'ecosistema della sostenibilita con informazione, formazione e progetti di accompagnamento su questi temi. Ma oggi abbiamo pensato di fornire alle nostre impresi le soluzioni già dispoinibili sul mercato e ci siamo agganciati a questo strumento di networking che è Agorà. Abbiamo quindi creato questo momento di networking e possibilità di business declinato sulle soluzioni”.

Così, dalle 9 alle 16 di mercoledì 19 giugno, ben 42 aziende hanno partecipato all'Agorà, ognuna di loro portando tre soluzioni sul tema transizione digitale e transizione green, con oltre duecento slot della durata di trenta minuti.

“Vediamo quindi rappresentate più di 120 soluzioni disponibili per le nostre imprese – continua Danna -. Inoltre gli incontri B2B non sono solo tra aziende presenti come espositori, ma anche aperti a visitatori dall'esterno”.

In autunno Agorà continua. Ad ottobre ci sarà la seconda edizione 2024 degli speed date B2B, che si svolgerà nelle stesse modalità dell'edizione di aprile. E poi Agorà Edilizia dedicata alle imprese della filiera dell'edilizia.