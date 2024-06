Calcio, il Busca 1920 ufficializza vicepresidente Sergio Migliore e Team Manager Alessio Perano

Il Busca 1920 è lieto di ufficializzare Sergio Migliore come nuovo Vicepresidente. Per lui si tratta di un ritorno in grigio, dichiara infatti: "Ero già qui dal 2016 al 2018, torno con molta voglia di fare bene e di riportare il Busca dove gli competente. Credo molto nel gruppo e nel progetto."