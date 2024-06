Mondovì, entro fine giugno la partenza dei lavori in via Marchese d'Ormea

Dovrebbero partire nei prossimi giorni, forse già all'inizio della prossima settimana, i lavori per la messa in sicurezza di via Marchese d'Ormea a Mondovì Piazza.

Chiusa da oltre un anno (da marzo 2023, ndr) - era stata interdetta al traffico a causa di un cedimento nei bastioni, provocato da infiltrazioni d'acqua e liquami.

Un anno è il tempo che è servito per avere l'ok della Soprintendenza ai lavori, fondamentali per la riapertura della strada.

Nel frattempo a partire da domani, 21 giugno, l'amministrazione sospenderà in via temporanea l'area pedonale urbana lato portici sottani in piazza Maggiore, come parziale accoglimento della richiesta fatta dai residenti nell'incontro pubblico dello scorso 3 aprile.

La viabilità lato portici soprani non cambierà e continuerà a essere regolata con l'apposito varco (leggi qui).

I lavori dureranno almeno per tutta l'estate e la speranza dell'amministrazione è quella di riaprire per l'inizio del nuovo anno scolastico, ma i tempi potrebbero non bastare.

VADEMECUM VIABILITA' PIAZZA MAGGIORE

A partire dal 21 giugno e sino alla definitiva riapertura di via Marchese d’Ormea, allora, viene confermata l’Area Pedonale Urbana (APU) nella parte soprana di piazza Maggiore dalle ore 19.00 alle ore 24.00 nei giorni feriali e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 nei giorni festivi, con transito veicolare consentito solamente ai mezzi delle Forze di Polizia e di Soccorso, ai veicoli a servizio di persone disabili, al bus navetta del servizio urbano, ai veicoli comunali o appartenenti alle imprese al servizio del Comune di Mondovì;

viene confermata la ZTL permanente in via Gallo, via Vitozzi, via Pozzo, vicolo Macelli, salita Antonio Faletti di Barolo (tratto compreso tra il parcheggio sterrato a monte e via Vitozzi), vicolo della Madonnina e via Grassi di Santa Cristina (nel tratto compreso tra via delle Scuole e il ponte della Funicolare) con sosta e circolazione consentite a residenti/domiciliati di piazza Maggiore (parte soprana), via Grassi di S. Cristina (nel tratto compreso tra via delle Scuole e il ponte della Funicolare), vicolo della Madonnina, vicolo Macelli, via Pozzo, via Vitozzi, via Gallo, vicolo Monte di Pietà e via Carassone, nonché ai titolari di autorimesse;

viene confermata la ZTL in via Carassone dalle ore 19.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 nei giorni festivi, nel tratto compreso tra piazza Maggiore e vicolo Vivalda con doppio senso di circolazione consentito ai residenti delle zone sopra elencate; viene infine confermato il divieto di fermata in piazza Maggiore, con possibilità di zona disco 30 minuti (dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali) negli otto stalli presenti nella parte sottana, ma eguale divieto di fermata negli orari di istituzione dell’APU

viene abolita temporaneamente l’APU nei portici sottani di piazza Maggiore.