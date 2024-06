Chiusa di Pesio si prepara al primo Consiglio post-elettorale: Baudino pronto a presentare la giunta

Si terrà ufficialmente lunedì 24 giugno prossimo alle 20.30 il primo Consiglio comunale del nuovo mandato da sindaco di Claudio Baudino, riconfermato primo cittadino di Chiusa di Pesio con 1.444 voti favorevoli, pari al 70,89% delle preferenze.



Come da prassi in tutti gli enti comunali, questa prima assise servirà per presentare i nuovi consiglieri comunali. Nell’occasione il sindaco Baudino presenterà anche la nuova giunta, sui cui nomi si sta arrivando proprio in questi giorni a una sintesi.



I membri del Consiglio comunale – stando al risultato dello spoglio elettorale – sono: Daniela Giordanengo, Michele Ellena, Simone Giorgietti, Guido Milano, Margherita Ferrero, Sara Ponzo, Margherita Bessone e Caterina Canavese per la lista “Oltre, per il futuro della valle Pesio”. Per la compagine ‘avversaria’, “Diego Bottasso sindaco”, Diego Bottasso (che ha raccolto 593 voti e il 29,11% delle preferenze), Armando Paolo Erbì, Simone Mauro ed Emanuele Alberto.