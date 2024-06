Alberto Cirio ufficialmente presidente del Piemonte: ecco la sua giunta, tra new entry e delusi

Alberto Cirio proclamato governatore del Piemonte. Questa mattina è pervenuto in Regione il verbale dell’ufficio centrale regionale della Corte d’appello di Torino, che ufficializza la nomina.

Riboldi alla Sanità

Fratelli d'Italia

La biellese Elena Chiorino dovrebbe essere riconfermata al Lavoro ed Istruzione , così come Maurizio Marrone al Welfare : nonostante il record di preferenze su Torino, l'assessore anti-aborto non è riuscito ad ottenere la Cultura. Quest'ultima delega, insieme a Sport e Turismo, dovrebbe andare all'ex vicesindaca di Novara Marina Chiarelli.

Forza Italia

Riconfermati negli incarichi gli assessori uscenti di Forza Italia, Andrea Tronzano al Bilancio e Marco Gabusi ai Trasporti . Più complessa la situazione della Lega, considerando anche il calo di preferenze alle Regionali. Resta al suo posto l'assessore regionale all' Ambiente uscente Matteo Marnati , mentre perde il posto quello allo Sport Fabrizio Ricca: per lui sembra profilarsi un incarico di capogruppo.

La Lega

Per il Carroccio entra in giunta l'ex presidente della provincia di Alessandria Enrico Bussalino, con l'incarico all'autonomia differenziata. Dovrebbero trovare posto nell'esecutivo anche i due esponenti della civica Cirio Presidente, l'ex sindaco di Busca Marco Gallo e l'ex capo di gabinetto di Cirio Gianluca Vignale. Il primo, mister preferenze in Granda, avrà con tutta probabilità la delega alla Montagna. Non esattamente quella a cui ambiva.