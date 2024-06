'Noi ci abbiamo creduto': un tributo ai militari italiani in Afghanistan nel libro di Marcello Bellacicco

Noi ci abbiamo creduto, scritto dal Generale di Corpo d'Armata Marcello Bellacicco, è un resoconto di prima mano della sua esperienza al comando della Brigata Alpina "Julia" durante la missione ISAF in Afghanistan nel 2010-2011.

Il libro è un omaggio commovente all'impegno e alla dedizione dei militari italiani che hanno prestato servizio in Afghanistan. Bellacicco descrive con ammirazione il loro coraggio, la loro professionalità e il loro profondo senso del dovere, sottolineando il loro fondamentale contributo alla ricostruzione e alla stabilizzazione del Paese.

Un diario di sei mesi intensi

Il libro offre una narrazione coinvolgente e ricca di dettagli che trasporta il lettore nel cuore della missione, tra le sfide quotidiane, i momenti di tensione e i legami profondi che si creano tra i soldati. Bellacicco descrive con onestà e realismo le difficoltà incontrate sul terreno, dagli scontri con i talebani alle condizioni di vita precarie, ma sottolinea anche il coraggio, la professionalità e l'umanità dei militari italiani.

Un omaggio ai soldati e al loro impegno

Al centro del libro c'è un profondo senso di rispetto e ammirazione per i soldati che Bellacicco ha avuto l'onore di comandare. Egli ne celebra la dedizione al dovere, lo spirito di sacrificio e la capacità di costruire relazioni positive con la popolazione locale.

Una testimonianza preziosa

Noi ci abbiamo creduto non è solo un libro di memorie, ma anche una preziosa testimonianza del ruolo svolto dall'Italia nella missione in Afghanistan. Offre una prospettiva unica e umana su un conflitto complesso e spesso incompreso, e rappresenta un tributo commovente ai soldati che hanno prestato servizio in terra afghana.

Se sei interessato a conoscere meglio l'esperienza italiana in Afghanistan e il valore del coraggio e del dovere, Noi ci abbiamo creduto è un libro che non puoi perdere.

Il libro è disponibile solo su AMAZON: https://www.amazon.com/NOI-CI-ABBIAMO-CREDUTO-