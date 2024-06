Paraciclismo: il cuneese Danilo Di Vincenzo sul podio ai campionati italiani

Buona prova del cuneese Danilo Di Vincenzo ai campionati italiani di paraciclismo.

Per l’atleta della Polisportiva P.A.S.S.O, quarto appuntamento stagionale in quel di Padova: sul Velodromo Monti ha conquistato il secondo podio consecutivo.

“Di Vincenzo è un atleta che davvero tiene tantissimo a questi eventi, davvero encomiabile la sua voglia di mettersi in auto e viaggiare per ore per raggiungere la location delle gare, cimentandosi così con i migliori atleti paralimpici italiani. A nome della P.A.S.S.O lo ringrazio per la sua dedizione nel portare in giro i nostri colori sociali”, afferma Remo Merlo, direttore sportivo della società.