Volley Savigliano: Andrea Marassi al Trofeo delle Regioni con la selezione piemontese

Ci sarà anche il saviglianese Andrea Marassi nel roster che rappresenterà il Piemonte al Trofeo delle Regioni – Aequilibrium Cup 2024, in programma nel Comune calabrese di Corigliano-Rossano dal 23 al 28 giugno.

Classe 2009, il giovane del Volley Savigliano sarà l’unico giocatore della provincia di Cuneo all’interno del gruppo partito oggi, sabato 22 giugno, alla volta della Calabria da Torino Porta Nuova.

Porta in dote la sua duttilità: convocato come opposto, durante la stagione è stato anche palleggiatore e ricevitore, dimostrando grande qualità e varietà di colpi. Andrea sarà anche uno dei soli cinque pallavolisti nati nel 2009, in una squadra composta perlopiù da ragazzi del 2008.

Un bel motivo d’orgoglio per la società biancoblù, a riconferma dell’ottimo lavoro svolto durante la stagione, oltre che un premio per Marassi e per la sua crescita. Buona fortuna!