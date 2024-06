Proloco Unpli, nel novarese l'assemblea per il rinnovo delle cariche

Nel 2020 l’assemblea dell’Unpli Piemonte a Fontaneto d’Agogna (Novara) aveva decretato l’inizio di un percorso nuovo: una nuova presidenza, una nuova giunta, un nuovo segretario. Un’energia potente, con voglia di fare che è riuscita a farsi largo anche negli anni del Covid, anni in cui le Pro Loco sono state costrette allo stop e l’Unpli si è dedicato soprattutto alla formazione a distanza. Anni di grande impegno da parte del presidente Fabrizio Ricciardi, del vice Stefano Raso, del segretario regionale Luca Manuelli; ma di grande impegno per tutto lo staff dell’Unpli Piemonte: dai presidenti provinciali, ai membri del Consiglio, alla Giunta esecutiva.

Sono stati anni pieni, comunque, come hanno ricordato dallo stesso palco di quattro anni fa, quello del Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (No), sia il vice presidente regionale Raso sia il presidente nazionale Unpli Antonino La Spina e tutti gli ospiti e i protagonisti della giornata di sabato 22 giugno. “Storie di “ordinaria” Passione” come recitava il claim dell’Assemblea e come hanno ricordato tutti i protagonisti che si sono mossi sul palco.

Quell’ “anima dei borghi” che sono le Pro Loco, come ha ricordato La Spina. Collaboratori necessari per le amministrazioni come hanno concordato gli amministratori convenuti: a partire dal sindaco di Fontaneto, Claudio Teruggi, o il presidente della Regione Alberto Cirio (in videomessaggio); ma anche “promotori del turismo” come ha ricordato Maria Rosa Fagnoni dell’Atl

Sul Palco, mentre i delegati delle Pro Loco Piemontesi procedevano al voto, si sono susseguiti immagini e protagonisti di questi difficili quattro anni di Unpli, anni comunque ricchi e pieni. Segno di un’associazione vitale, piena di entusiasmo… progetti Erasmus, progetti Unpli Nazionali, Corsi di formazione, Sagra di Qualità, la Tessera del Socio 2022 targata Alto Piemonte, la collaborazione con Le Città del Vino… si sono presentati i comitati di ogni provincia, mostrando cosa si è fatto e cosa si vorrà fare: dalle Sagre condivise, alla promozione dei prodotti tipici, ai progetti europei… Tantissime storie di “ordinaria passione” che hanno accompagnato il voto. Da segnalare anche i racconti di due aziende novaresi, anche loro ricche di “ordinaria passione”, che sono venute a salutare le Pro Loco: la Laica di Arona e la Vifra di Invorio. Due belle narrazioni di altruismo e impegno per il territorio.

Il nuovo presidente Unpli Piemonte è nuovamente Fabrizio Ricciardi, purtroppo ancora per qualche giorno convalescente in ospedale; il quale ha fatto pervenire i punti del suo programma ed è stato eletto per acclamazione. L’organo di Controllo è formato da Maura Campiglio, Angela Carbone ed Andrea Cammoglio. I nuovi Probiviri sono Paolo Avignone, Alessia Bacchetta, Marco Romano Francesca Ciocca e Giuseppe Fabiano. Nel nuovo Consiglio Unpli Piemonte siederanno gli alessandrini Sergio Poggio, Francesco Scarpino, Luciana Viola; da Asti Luigi Avidano, Patrizia Bella, Luisella Braghero, Giovanni Gai; i biellesi Ivana Lanza, Susanna Moneda, Alberto Pezzin; da Novara Filomena Bertone, Alessandro Sarotti e Federico Stilo Pantaleone; dal Verbano Cusio Ossola Giuseppe Isotta e Cristina Parea; da Vercelli Alberto Erminio Daffara e Gian Paolo Dominici; i cuneesi Mauro Allamando, Claudio Fazio, Gianpaolo Gallo, Fausto Michele Pignatta, Maurizio Portesani e Danilo Rivoira; dalle Pro Loco di Torino: Ezio Bertello, Sergio Pocchiola Viter, Caterina Pistono, Vincenzo Ramello, Guido Savio, Donatella Tinivella e Marina Vittone.

L’Assemblea ha inoltre nominato i nuovi Consiglieri Nazionali che saranno per i prossimi quattro anni Mauro Allamando da Cuneo, Danila D’Alessandro da Biella ed Antonello Pirola da Vercelli.