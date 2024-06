Nuoto: grande Sara Curtis al Settecolli, terzo posto nei 50 stile libero

La nuova stella del nuoto azzurro illumina la serata conclusiva del Settecolli.

Sara Curtis è una freccia tricolore e nei 50 stile libero, malgrado una condizione non ottimale e tutta incentrata per essere al top alle Olimpiadi, è terza ad appena otto centesimi dal suo record italiano di 24"56 siglato agli Assoluti ad inizio primavera.

La 17enne di Savigliano - tesserata per CS Roero, allenata da Thomas Maggiora e argento europeo juniores - nuota in 24"64, a cinque centesimi dalla svedese Michelle Coleman seconda in 24"59. Vince, unica a scendere sotto i 23", la vice campionessa olimpica e campionessa iridata Sarah Sjostrom - novantacinque medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei - con un favoloso in 23"75 che vale il primato della manifestazione (prec. 23"92 di Pernille Blume) e il terzo successo per la 31enne di Salem dopo aver dominato i 50 farfalla e 100 stile libero.