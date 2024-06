A Ostia stop a disco e feste negli stabilimenti. Federbalneari: "Stagione compromessa"

(Adnkronos) - Niente disco né feste notturne negli stabilimenti di Ostia. Il Campidoglio al momento ha bloccato i permessi richiesti dai gestori dei lidi balneari che erano già al lavoro per organizzare serate danzanti ma anche lauree, matrimoni e compleanni. Giovedì, a quanto apprende l'Adnkronos, il capo di gabinetto ha convocato una riunione per trovare una soluzione ma al momento non c'è stato alcun disco verde.

"Siamo a luglio e le nostre richieste sono ancora senza risposta da parte del dipartimento Cultura - dice all'Adnkronos il presidente di Federbalneari Roma Massimo Muzzarelli -. Non sappiamo cosa dire ai cittadini che ci chiedono una conferma delle loro prenotazioni, ci sono sempre più telefonate di persone che chiedono 'cosa succede, se siamo chiusi o aperti'. Per non parlare dei danni all'indotto, con la gente che non va in discoteca ci sono ripercussioni su bar e ristoranti. E' a rischio la stagione estiva, anzi siamo oltre il pericolo perché il core business della stagione notturna è proprio in questo periodo perché, poi, i romani vanno altrove. Ad ora c'è una totale incertezza sulle attività''.