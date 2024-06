Foo Fighters contro Taylor Swift: "Noi suoniamo davvero dal vivo" - Video

(Adnkronos) -

Il Frontman dei Foo Fighters all'attacco dell'icona della musica pop del momento, Taylor Swift. Durante una recente esibizione dei Foo Fighters allo stadio Wembley a Londra, Dave Grohl ha ironizzato sul successo che sta riscuotendo la Swift nell'ambito della sua tournée, affermando dal palco, di fronte a migliaia di fan che il loro può essere chiamato "The errors tour": ''So che stiamo scherzando sul tour di Taylor Swift, ma state attenti: non vorreste mai subire l'ira di Taylor Swift o degli swifties'', ha detto ironico l'ex batterista dei Nirvana. ''Noi dovremmo intitolare il nostro tour 'The errors tour', non 'The eras tour', perché ho alle spalle diverse ere e qualche fottuto errore. Giusto un paio, questo perché noi suoniamo davvero'', ha continuato Grohl facendo intendere al pubblico che la sua band, suonando dal vivo, può incorrere in errori a differenza della Swift.

E ha continuato: "Vi piace la musica rock'n'roll dal vivo? Siete nel posto giusto''. Ma la risposta della Swift non si è fatta attendere. La pop star a Wembley, dove si è esibita per tre sere consecutive (il 21, 22 e 23 giugno) ha elogiato pubblicamente la sua band, dicendo: "Ogni singolo membro della mia band e del mio team suonerà dal vivo per tre ore e mezzo per voi, e se lo meritano. Lo stesso vale per gli artisti che saliranno sul palco con me''.