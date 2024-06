Napoli, 14enne accoltellato alla partita di calcetto

(Adnkronos) - Lite alla partita di calcetto, 14enne accoltellato da un coetaneo nella periferia di Napoli. Oggi pomeriggio i carabinieri della compagnia Poggioreale sono intervenuti all’ospedale Villa Betania per la segnalazione di un minore ferito. Il 14enne era stato trasferito in ospedale poco prima con ferite da arma da taglio. Sul posto c'era anche il papà del ragazzino arrivato poco dopo. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 14enne durante una partita di calcio nel rione Conocal nel quartiere Ponticelli abbia litigato con dei coetanei. Uno o più di questi lo avrebbero colpito con un'arma da taglio al gomito, all'avambraccio e sul dorso. La vittima è stata dimessa con 10 giorni di prognosi. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.