Domenica 30 giugno appuntamento con il 2° Motoincontro Valli Saluzzesi

La Pro Loco di Costigliole Saluzzo, in collaborazione con gli ex piloti, soci, amici e simpatizzanti del Team Cross Gil, Moto Club tra i più grandi d’Italia nei primi anni settanta, che ha dato lustro e titoli alla cittadina saluzzese, e con il patrocinio del Comune organizza, per domenica 30 giugno, la seconda edizione del raduno motociclistico aperto a chiunque sia in possesso di una moto, non importa tipo, anno e cilindrata.

Il programma della manifestazione, dopo il successo riscontrato nella scorsa edizione, è molto ambizioso e prevede ritrovo ed iscrizioni in Via Vittorio Veneto, chiusa per l’occasione, a partire dalle ore 8,30 fino alle 10,00 quando vi sarà la benedizione delle moto, seguita dal tour che porterà i motociclisti da Costigliole Saluzzo ad Ostana, dove è previsto un aperitivo presso il Rifugio Galaberna.

Dopo il ritorno a Costigliole Saluzzo, pranzo a cura della gastronomia “Sale&Pepe” di Verzuolo nella via centrale, dove verrà anche allestito il parco chiuso per le moto con, a seguire, musica dal vivo con il gruppo “The Kasters”, sfilata nel centro cittadino ed esibizione di “Sbandieratori e Musici Borgo San Martino Saluzzo”, Associazione di ragazzi normodotati e disabili.

L’adesione al motoraduno, garantita per le prime 120 moto, prevede iscrizione, borsa gadget, colazione ed aperitivo al costo di 10 euro per il conduttore + 5 euro per l’eventuale passeggero mentre, per chi volesse anche pranzare, verrà richiesto un esborso supplementare di 20 euro a persona. Questo il menù: polpa di granchio, lasagne, salsiccia e patate fritte, dolce e birra artigianale “La Granda”. Chi avesse dei problemi alimentari, è pregato di comunicarlo in anticipo.

Alla manifestazione è prevista anche la partecipazione di alcuni ospiti d’onore, tra i quali Arianna Barale, pilota dell’Europeo e dell’Italiano Femminile Velocità e di Ezio Musso, ex campione italiano della velocità in salita, oltre ad ex appartenenti al Team Cross Gil.

L’assistenza ufficiale della manifestazione è stata affidata alla CuneoMoto, presente con un proprio stand.

Per informazioni o iscrizioni, la cui prenotazione anticipata è gradita, ecco i contatti: Telefono/Whatsapp 3356898285, facebook Pro Loco Costigliole Saluzzo, mail atpcostigliolesaluzzo@gmail.com.