Al via i lavori di messa in sicurezza delle scuole di San Rocco Castagnaretta

Sono iniziati stamane, martedì 25 giugno, i lavori di rifacimento dei servizi igienici e di messa in sicurezza delle scuole di San Rocco Castagnaretta. Il plesso di piazza Don Marro ospita la Scuola Primaria “Bernard Damiano”, dedicata al pittore e scultore della valle Grana, e la Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Palatucci”, intitolata all’ultimo questore di Fiume italiana, che si distinse per aver salvato molti ebrei durante le persecuzioni nazifasciste.

L’edificio risale agli anni ’60 e i lavori di ammodernamento sono stati ritenuti improrogabili. Il progetto è stato approvato nell’aprile scorso per un importo complessivo pari a 235 mila euro: prevede il rinnovamento dei servizi igienici del primo piano e del piano rialzato, oltre alla messa in sicurezza delle aule e delle zone comuni individuate, mediante controsoffittature antisfondellamento pensate per l’edilizia scolastica.

“L’intervento – commenta il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Luca Serale - s’inserisce in una lunga serie iniziative volte a garantire la sicurezza e la funzionalità delle scuole. La scorsa settimana è partito il cantiere per la riqualificazione e l’efficientamento energetico della Scuola Primaria "Einaudi" in corso Galileo Ferraris, mentre oggi iniziano i lavori in una frazione. Il tutto a testimonianza dell’attenzione che l’amministrazione riserva a tutto il territorio comunale”. Infine, il vicesindaco sottolinea l’importanza degli investimenti nell’edilizia scolastica: “La sicurezza e il benessere dei nostri studenti rappresentano una priorità assoluta. Questi interventi non solo rispondono a necessità immediate, ma sono anche un investimento sul futuro, così da garantire a bambini e ragazzi delle strutture adeguate al loro percorso di istruzione”.

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Baudino Emilio & C., S.r.l. di Pianfei. Il piano operativo prevede l’effettuazione della maggior parte dei lavori prima della conclusione della pausa estiva delle lezioni, di modo da non impattare sulle attività didattiche.