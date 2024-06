Da Torino il nuovo direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo

E’ stato nominato oggi dal direttore generale del Santa Croce e Carle Livio Tranchida e prenderà servizio a Cuneo il 15 luglio prossimo in qualità di direttore sanitario di azienda, Lorenzo Angelone attuale direttore sanitario presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

Laureato in Medicina e Chirurgia, il dottor Angelone si è specializzato in Medicina del Lavoro conseguendo, in seguito, alcuni master di secondo livello e corsi di perfezionamento in organizzazione, management e direzione strategica in Sanità presso diversi atenei italiani.

Dopo le prime esperienze lavorative è stato a lungo dipendente dell’Asl 10 di Pinerolo, poi Torino 3, sviluppando un percorso di carriera che lo ha portato per molti anni alla direzione di Distretto. Dal 2020 è direttore sanitario di Azienda presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. Ha seguito numerosi corsi di formazione, di cui è stato anche docente e relatore. E’ coautore di pubblicazioni di settore.

Dichiara Angelone: “Sono riconoscente al mio attuale direttore generale Giovanni La Valle per gli anni di crescita professionale che mi ha consentito di vivere al suo fianco. Ho accettato l’incarico al S. Croce e Carle di Cuneo perché condivido il progetto di Livio Tranchida e sono certo che non mancheranno nuovi stimoli e opportunità”.

Il direttore generale Tranchida: “Ringrazio il dottor Coletta che mi ha supportato per oltre un anno mettendo a disposizione la sua esperienza professionale e la approfondita conoscenza dell’Azienda che è stata preziosa per me. Saluto l’arrivo del dottor Angelone, gli do il benvenuto in una realtà molto attiva e stimolante come il S. Croce; sono sicuro che la sua permanenza a Cuneo sarà motivo di reciproca soddisfazione.”