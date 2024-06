La festa dei 40 anni del Borgo San Lorenzo di Alba non è finita: "A metà luglio allestiremo una mostra"

Nel comitato degli sbandieratori e musici del Borgo di San Lorenzo l'adrenalina è ancora alta anche se affiora furtiva anche un pizzico di stanchezza. La festa che ha celebrato nel weekend appena trascorso i 40 anni del gruppo è stata un successo. "Siamo riusciti a condividere il momento con la cittadinanza, con i nostri amici, con i gruppi gemellati anche attraverso delle sfilate e delle esibizioni. Sono venuti a trovarci ospiti dal Centro Italia e dalla Francia".

Gli stati d'animo principali sono gioia e riconoscenza: "Perfino San Lorenzo ci ha aiutato con la pioggia e siamo riusciti a non bagnarci troppo. Ogni partecipante è riuscito a entrare completamente in sintonia con il clima di festa e serenità, è stato bellissimo e gratificante sentire tutto questo affetto, anche dagli altri Borghi. Bello anche passare da momenti più ufficiali a occasioni in cui si è ballato e ci si è divertiti a ruota libera. Per il nostro gruppo è stato un piacere ricevere il saluto del sindaco Alberto Gatto e della sua vice Caterina Pasini".

I festeggiamenti avranno ancora una coda, come spiegano dal Comitato. "Allestiremo da metà luglio una mostra che racconta i nostri 40 anni in 40 fotografie e e verrà proiettato una particolare filmato sulle nostre uscite e sulle rievocazioni storiche".