Torna "Officina Monviso" un’iniziativa di montagnaterapia accessibile a tutti

Officina Monviso torna alla sua undicesima edizione con un programma di escursioni accompagnate, portando la bellezza e la forza della montagna a persone con disabilità o fragilità. Questa iniziativa, che si ripete di anno in anno, promuove l'inclusività e l'accessibilità dell'ambiente montano, offrendo un'esperienza unica di benessere fisico e psicologico.

“Riproponiamo per i nostri ragazzi e ragazze come negli scorsi anni una serie di camminate nelle nostre vallate, al cospetto del Re di Pietra – affermano gli organizzatori - Come al solito sono stati coinvolti alcuni gruppi per la realizzazione delle uscite, cercando di fare delle proposte che coprano il territorio ormai molto vasto dei partecipanti. Anche quest’anno saremo accompagnati dalla musica occitana a cura di Occit’amo - Terres Monviso.

Officina Monviso è un’iniziativa di montagnaterapia che coinvolge Centri diurni, Comunità e realtà del territorio nell’ambito della disabilità, della psichiatria, dei servizi ai minori, proponendo annualmente un programma di escursioni nelle vallate del Cuneese e del Torinese. Lo scopo è quello di vivere la montagna come strumento terapeutico, educativo e culturale, un’esperienza che permette di socializzare, conoscere il territorio, misurarsi con se stessi e stimolare il proprio mondo emotivo.

Il programma di quest’anno – spiegano da Officina Monviso - è articolato in cinque uscite giornaliere nel mese di luglio e in una due giorni con pernottamento in rifugio a settembre ed è dedicato in particolare ai giovani adolescenti e al loro rapporto con l’ambiente montano, per ricordare l’anniversario dei 160 anni dalla prima salita femminile sul Monviso di Alessandra Boarelli del cui gruppo faceva parte la giovanissima Cecilia Fillia di Sanfront, cui si vuole dedicare questa ricorrenza”.

IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI DI OFFICINA MONVISO

Si inizia con due escursioni in provincia di Cuneo: mercoledì 3 luglio dalla valle Maira, è in programma l’escursione al rifugio ANPI ‘Carlo Fissore’ di Sant’Anna di Roccabruna.

La seconda tappa è giovedì 11 luglio a Frassino in valle Varaita sull’anello di San Maurizio. In questa occasione è prevista l’animazione musicale a cura di Occit’amo festival.

A seguire, Officina Monviso si sposta nella Città Metropolitana di Torino: mercoledì 17 luglio l’appuntamento è in valle Chisone con la visita al Forte e al vivaio forestale ‘Carlo Alberto’ di Fenestrelle.

Mercoledì 24 luglio si raggiunge Prà del Torno in valle Angrogna per l’escursione alle borgate Saben e Chiot.

Chiude il programma delle escursioni di luglio la camminata alla scoperta delle antiche mulattiere di Crissolo in valle Po, prevista per mercoledì 31 luglio.

A settembre torna la tradizionale escursione di due giorni con pernottamento al rifugio Jervis alla Conca del Prà, in valle Pellice.

Per partecipare, o per richiedere informazioni, è possibile scrivere alla mail alessio.and@alice.it o telefonare al numero 339-3166611.

Come ogni anno, sono centinaia le persone coinvolte da queste iniziative: tutti i partecipanti riceveranno in omaggio uno scaldacollo, gadget ufficiale dell’iniziativa la cui realizzazione è resa possibile dal sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Le attività in programma sono organizzate direttamente da centri diurni, comunità e realtà del territorio nell’ambito della disabilità, della psichiatria, dei servizi ai minori che organizzano autonomamente escursioni nel proprio territorio che poi vengono messe in rete e condivise. Ciò contribuisce ad attivare una modalità cooperativa che favorisce la crescita interpersonale e del movimento stesso: un obiettivo ben riassunto anche dal motto di Officina Monviso, che è “Per imparare a camminare insieme e gustare della bellezza”.

Al coordinamento delle attività partecipano enti di varia natura, la rete di Montagnaterapia Piemonte, il Consorzio Monviso Solidale, il Parco del Monviso, il festival musicale delle Terres Monviso Occit’amo, le amministrazioni e le associazioni locali, il CAI, le delegazioni del Soccorso Alpino e tante altre realtà delle valli interessate, tra le quali anche e soprattutto numerose persone che hanno dato la loro disponibilità a organizzare e partecipare a titolo volontario.