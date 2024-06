Inaugurata l’edizione 2024 di “Cortemilia è Cultura”: due mesi interi dedicati ad arte, letteratura e musica

È stata inaugurata domenica 23 giugno, nella Chiesa del Convento Francescano a Cortemilia, l’edizione 2024 di “Cortemilia è Cultura”, un progetto ideato e realizzato dal Comune di Cortemilia, che vede l’arrivo del “contemporaneo” in Alta Langa. Due mesi interi dedicati ad arte, letteratura e musica.

Esposizioni temporanee di artisti noti a livello locale e nazionale saranno aperte al pubblico dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

Durante il periodo della Fiera Nazionale della Nocciola, in programma dal 17 al 25 agosto, le mostre saranno aperte tutti i giorni con orario continuato.

Oltre alle mostre, tanti saranno gli altri appuntamenti culturali in programma tra concerti e presentazioni di libri.

Al taglio del nastro, erano presenti il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito, il consigliere delegato al Turismo e Manifestazioni Marco Zunino, il presidente del GAL Massimo Gula, Franco Graglia in rappresentanza del Consiglio Regionale del Piemonte, Massimo Antoniotti consigliere della Provincia di Cuneo, alcuni sindaci dei Comuni dell’Unione Montana Alta Langa e Claudio Battaglino, vicesindaco del Comune di Guarene.

La serata, dopo i saluti istituzionali e il taglio del nastro, è continuata con un concerto di musica classica per due pianoforti dal titolo “Clocks fermare il tempo” con Antonia Valente e Stephanie Gurga. Questo concerto è stato realizzato in collaborazione con “Roero Cultural Events” – Colline in musica 2024.

«Con l’inaugurazione di ieri - conclude il consigliere Zunino - si è dato il via a una serie di eventi culturali che ci porteranno all’evento principale di Cortemilia, la Fiera Nazionale della Nocciola dal 17 al 25 agosto. Desidero ringraziare tutti coloro i quali credono in questo progetto, dagli artisti che hanno accettato di esporre le loro opere, a tutti i volontari che per più di due mesi si rendono disponibili nella gestione delle mostre».

Molto soddisfatto il primo cittadino di Cortemilia Roberto Bodrito che, dopo aver ringraziato tutti i vari soggetti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione degli eventi a Cortemilia, ha sottolineato quanto sia importante continuare a “fare rete” tra comunità. «La collaborazione intrapresa con il Comune di Guarene, capofila del progetto “Colline in musica - 2024” ci rende particolarmente orgogliosi e aver avuto la possibilità di essere inseriti nel circuito dei concerti è frutto di un lavoro che non si è mai fermato e che deve continuare a crescere: la promozione del nostro territorio attraverso la cultura».