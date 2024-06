Corsa in montagna: Cavallo e Bouchard campioni regionali del km verticale

Sabato 22 giugno a Roaschia si è disputata la 3° edizione del Vertical del Balur, corsa in montagna valida come prova unica del campionato regionale individuale e di società del km verticale.

La manifestazione, organizzata dalla Rigaudo I Love Sport, si è svolta su un tracciato di circa 5km (4,990) ed era inserita nel Trofeo Regionale Eco Regione Piemonte di cui rappresentava la quinta prova.

I successi individuali sono andati a Fabio Cavallo (ASD Team Marguareis) e a Noemi Bouchard (Atl. Saluzzo) mentre, per quanto riguarda il campionato di società, vittoria in entrambi i settori per l’Atl. Saluzzo.

Il club cuneese al femminile ha potuto contare, oltre che sull’affermazione di Bouchard, sul secondo posto di Iris Baretto e sul quarto di Irma Chiavazza. Al maschile invece si registra il secondo posto individuale di Nicholas Bouchard, l’ottavo di Jacopo Musso e il nono di Tommaso Olivero, campione regionale juniores.

Completano il podio individuale maschile Stefano Vota (Atl. Susa Adriano Aschieris) e femminile Liviana Mandrile (ASD Boves Run), entrambi terzi classificati. Massimiliano Durbano (Pod. Valle Grana), quarto assoluto, conquista il titolo regionale u23.