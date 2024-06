Assange, volo privato costa mezzo milione di dollari: "Servono soldi, donate"

(Adnkronos) - Julian Assange è libero ma ha bisogno di oltre mezzo milione di dollari per pagare il volo privato che lo riporta in Australia. Il fondatore di Wikileaks, che ha lasciato il carcere di Londra e si dichiarerà colpevole secondo l'accordo raggiunto con il Dipartimento della Giustizia Usa, ha lasciato il Regno Unito a bordo di un jet privato. L'operazione costa 520mila dollari, come spiega la moglie Stella Assange, e il denaro va restituito al governo australiano. Per questo, è stata avviata una raccolta fondi online. "Il viaggio di Julian verso la libertà ha un costo enorme: Julian dovrà restituire 520.000 dollari al governo australiano per il volo charter VJ199. Non gli era consentito volare su linee aeree commerciali o su rotte per Saipan e poi per l'Australia. Ogni contributo, grande o piccolo, è molto apprezzato", si legge nel messaggio.