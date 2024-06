Coppa America, Brasile-Costa Rica 0-0: flop verdeoro

(Adnkronos) - Flop del Brasile all'esordio in Coppa America. I verdeoro pareggiano per 0-0 con il Costa Rica a Los Angeles, nel match valido per la prima giornata del Gruppo D. Il Brasile non va oltre il pari a reti inviolate in un match in cui domina il possesso palla e spreca più di un'occasione per conquistare il bottino pieno. La selecao va a segno al 29' con Marquinhos sugli sviluppi di un corner, la rete viene annullata dal Var per fuorigioco.