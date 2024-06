Serralunga, tra i consiglieri un 18enne maturando al Vallauri di Fossano

Ha debuttato lo scorso 20 giugno il nuovo consiglio comunale di Serralunga d'Alba con una cerimonia finale che si è conclusa davanti al monumento dei caduti con un appello per la pace.

Il sindaco Sergio Moscone ha nominato la giunta comunale che comprende oltre al primo cittadino, il vicesindaco Enrico Anselma e l'assessore Lorenzo Ferrero.

C'è anche una novità che riguarda il consiglio comunale come spiega il sindaco Moscone: "Abbiamo uno dei consiglieri più giovani del Piemonte, il 18enne Attila Bagashov, maturando all'Istituto Vallauri di Fossano, nato il 15 settembre 2005. Il nostro primo Consiglio Comunale si è concluso davanti al Monumento ai Caduti che ricorda il sacrificio dei giovani soldati di Serralunga morti o dispersi durante le ultime grandi guerre. Il nostro è un semplice gesto per testimoniare il nostro ripudio alla guerra, ovunque essa sia e a qualunque alleanza politica o bellica faccia riferimento, come recita l’articolo 11 della nostra Costituzione, su cui ho prestato giuramento, articolo che invito tutti, soprattutto i neoconsiglieri, a rileggere: 'L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali'".