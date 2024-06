Cuneo e la spending review, Manassero: “I tagli, con il PNRR ancora in corso, sono una pugnalata alle spalle”

Al centro della discussione in Consiglio comunale a Cuneo sulle quattro delibere del “pacchetto bilancio” - occorsa nella serata di ieri (martedì 25 giugno) – c’è stata la spending review prevista dalla legge di Stabilità 2024, che secondo l’assessore Valter Fantino peserà parecchio sull’equilibrio finanziario della città (attualmente ancora integro).



Secondo quanto relazionato da Fantino anche nella dedicata I commissione della scorsa settimana l’articolo 88 della legge di Stabilità dispone per l’annata 2024-2028 un taglio generale a carico degli enti locali di 200 milioni annui, che verrà poi ripartito in proporzione alla spesa corrente sulla base dei dati di rendiconto del 2022 (o sull’ultimo rendiconto approvato). Si attendono, ora, chiarimenti proprio sulla ripartizione.



L’assemblea ha poi approvato tutte e quattro le delibere.

Sui tagli è scontro tra PD e Indipendenti

I consiglieri intervenuti – come Mario Di Vico (Crescere Insieme) e Ugo Sturlese (Beni Comuni) - hanno mosso critiche, anche aspre, rispetto ai tagli. Come la capogruppo PD Claudia Carli: “La spending review, decisa a livello nazionale, mette in difficoltà non solo l’operato dell’assessore e degli Uffici, che ringrazio, ma soprattutto la buona riuscita dei progetti PNRR o almeno la metterà a serio rischio. E avrà conseguenze forti sulla disponibilità nei servizi essenziali dei Comuni più attivi e pronti a intervenire”.



Più critico invece sui documenti presentati dall’amministrazione comunale Giancarlo Boselli (Indipendenti), che considera assurdo attribuire ai tagli a livello nazionale tutto questo peso: “Prima di esprimerci, vediamo bene i conti – ha detto - . Non credo che la mancanza di equilibrio sul bilancio possa realmente dipendere da questi tagli, che secondo alcuni potrebbero non essere superiori ai 500mila euro per la nostra amministrazione. Più gravi e superiori le spese e i mancati introiti individuati dal vostro malgoverno: questi sì che sono un pericolo”.



“State facendo passare interventi di ordinaria amministrazione come se fossero di straordinario peso, come faceste cose incredibili – ha aggiunto Boselli - , assurdo fare i pavoni su cose che sono il minimo dell’attività amministrativa. E cercate di limitarvi con le presentazioni di variazioni al bilancio, attività che avoca i poteri del Consiglio in favore della sola giunta: capisco le difficoltà ma non andate oltre un certo limite, le normative permettono in caso di agire in maniera conseguente”.

Manassero: “Ridurre risorse durante il PNRR pugnalata alle spalle”

Nel suo intervento la sindaca Patrizia Manassero ha ricordato come i tagli fatti in passato e da altri governi – nello specifico della discussione non di centrodestra come quello attuale – calassero su una base di risorse molto più ampia di quella attuale: “Oggi la situazione è bloccata, non ci sono più spazi per aumentare le entrate o ridurre più di tanto le spese” ha aggiunto.



“La manovra che abbina il taglio alle risorse PNRR è, poi, politicamente balzana – ha continuato la sindaca - . I soldi del PNRR derivano da alcuni obiettivi raggiunti, rata per rata. Le amministrazioni ora saranno più in difficoltà nel portarli a termine e a richiedere fondi per i propri progetti; noi, per esempio, rischiamo di vederci ridurre le risorse destinate a pochi passi dal completamento del progetto della nuova biblioteca in palazzo Santa Croce. Che senso ha? Una vera pugnalata alle spalle”.