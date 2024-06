Corte Suprema a favore dell'aborto in Idaho ma la decisione 'sparisce'

(Adnkronos) - La Corte Suprema si esprime a favore dell'aborto in Idaho e, per sbaglio, pubblica la sua decisione. I giudici si sono espressi a favore dell'interruzione della gravidanza in Idaho in caso di emergenza, con un parere contrario a quanto previsto dalla restrittiva legge dello stato. Dettaglio: come evidenzia Bloomberg, la decisione è stata pubblicata - evidentemente per errore - sul sito della Corte Suprema e poi rapidamente rimossa perché il parere dei giudici non è ancora stato formalmente comunicato.

La decisione consentirebbe agli ospedali dello stato di praticare aborti per stabilizzare le condizioni delle pazienti. Non è escluso, però, che la decisione ufficiale - quando sarà resa nota - possa essere diversa almeno in parte rispetto a quella diffusa per errore. "La sezione che si occupa delle pubblicazioni ha inavvertitamente e per pochissimo tempo pubblicato un documento", ha detto la portavoce Patricia McCabe. "Il parere della Corte verrà pubblicato a tempo debito". Secondo il documento 'fantasma', la decisione sarebbe stata presa con 6 voti a favore e 3 contrari.