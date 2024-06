“NESSUNO È UN’ISOLA – WE ARE CHANGE”: Cresce la Collaborazione tra Aziende ed Enti No Profit

«Sono davvero orgogliosa e felice della attiva e nutrita partecipazione delle aziende alla riunione che si è svolta presso la sede di Cna Cuneo per la fase di “matching” con gli enti no profit - afferma Patrizia Dalmasso, Direttrice di Cna Cuneo che ha ospitato la riunione -. Una serata di confronto in cui 12 enti no profit, selezionati durante il percorso di candidatura, hanno avuto l’occasione di presentarsi ed incontrare 20 aziende intervenute per valutare come poter supportare i progetti più in linea con i propri valori e le attività di welfare aziendale. Un progetto ambizioso che pone al centro il territorio della provincia per sperimentare nuove modalità di collaborazione tra enti no profit e il tessuto imprenditoriale per il bene della nostra comunità: un percorso iniziato a fine 2023 per sostenere i progetti dell’associazionismo tramite l’apporto delle professionalità interne alle aziende».

Il progetto, che ha visto il sostegno diretto della Fondazione Crc ed il supporto operativo di Magma Marketing, realtà specializzata in progetti per supportare imprese ed enti no profit nel percorso di cambiamento verso gli obiettivi di Agenda 2030, è stato curato del capofila, l’Ets A Proposito di Altri Mondi (Apdam) di Bene Vagienna con la fattiva collaborazione, oltre che di Cna Cuneo anche del Comitato Promotore del Polo Logistico del Basso Piemonte FoodWine, presieduto da Annalisa Genta.

Il percorso prevede ora il contatto diretto tra aziende ed enti del terzo settore che hanno partecipato alla riunione, per comprendere quali progetti o quali attività supportare e le relative modalità.

Infatti, le aziende e gli enti abbinati inizieranno dai prossimi giorni il confronto diretto su progetti di welfare territoriale o su azioni di rafforzamento delle realtà no profit e dei loro progetti. Imprese ed enti no profit, quindi, avranno tempo fino al 20 luglio per individuare gli aspetti di collaborazione e pianificare nel tempo tali azioni.

«In questi ultimi anni, soprattutto a partire dal periodo pandemico, sono aumentate notevolmente le difficoltà per gli Enti del Terzo Settore sia economiche sia di reperimento di volontari. Riteniamo davvero importante il progetto Nessuno è un’Isola per attivare nuove modalità di collaborazione per rafforzare il welfare di comunità» ha spiegato Christian Foti, direttore di A Proposito di Altri Mondi ets.

A fine luglio la prima fase del progetto di sperimentazione terminerà con la richiesta ai partecipanti di rispondere a specifici questionari descrivendo tutti gli aspetti positivi e le eventuali problematiche che hanno riscontrato durante l’inizio del percorso comune.

«Le imprese, oltre agli ovvi ed insiti obiettivi di creazione di profitto per gli investitori, sono anche, da sempre, soggetti che possono e devono agire per il bene della comunità su cui insistono. Oltre a generare lavoro diretto ed indiretto, le imprese possono ricoprire un ruolo “sociale” mettendo a disposizione il proprio know-how, le proprie risorse immateriali e le loro conoscenze per supportare chi ogni giorno si dedica al bene altrui - afferma Annalisa Genta del Polo FoodWine -. Il tessuto no profit della provincia di Cuneo necessità di tale supporto. È questa la profonda convinzione che ci ha mosso quando abbiamo deciso di aderire entusiasticamente all’iniziativa e la serata di confronto tra ETS ed imprese ha dimostrato come servano, da un lato, conoscenza di ciò che gli enti no profit portano avanti per il bene comune e, dall’altro, di come le imprese possano contribuire, non per forza economicamente, a tali essenziali attività».

Gli enti che hanno superato le fasi di candidatura ed hanno partecipato alla serata di confronto sono:

- A Proposito di Altri Mondi ETS – Bene Vagienna

- Associazione Culturale Teatrale Pazzi di Cuore – Cuneo

- A.S.Se.A. Onlus - Cuneo

- Insieme per L’India OdV – Fossano

- La Voce di Elisa OdV – Savigliano

- Lunetica Soc. Coop. Sociale Onlus – Bra

- Associazione Mai più Sole OdV – Savigliano

- Noi con Voi OdV – Savigliano

- Fondazione Nuto Revelli Onlus – Cuneo

- Oasi Giovani Onlus – Savigliano

- Sport in Bene ASD – Bene Vagienna

- Torino for Disable ASD Onlus – Cherasco

Alessandro Germani, direttore di Magma Marketing, ha concluso la serata auspicando che il progetto possa proseguire, dopo l’estate, con l’allargamento della base di ets ed imprese che vogliano aderire all’iniziativa per farla “uscire” dalla fase sperimentale e farne diventare una “normale” modalità di collaborazione per il bene di tutte le comunità locali.

Le prossime tappe del progetto sono quindi:

· Sperimentazione abbinamenti ETS-imprese dal 19 giugno al 20 luglio 2024

· Pubblicazione dei risultati luglio - agosto

Link al sito del progetto: WE ARE CHANGE – www.wearechange.it