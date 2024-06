(Adnkronos) -

Vasto incendio nella notte in zona San Basilio, periferia di Roma. Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora da accertare, in un capannone in via Scorticabove, presso la ditta Barone Autotrasporti. Il rogo ha interessato un’area di circa 3mila metri quadri e una grossa colonna di fumo si è alzata nel cielo. Sul posto, poco prima della mezzanotte, sono intervenuti i vigili del fuoco con vari mezzi, tra cui 4 autobotti. Non ci sono stati feriti.