Ue, Mattarella “Non si può prescindere dall’Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Non si può prescindere dall'Italia". Così, secondo quanto si apprende, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il premier Giorgia Meloni e una delegazione di ministri per la tradizionale colazione di lavoro alla vigilia del Consiglio Europeo. Il capo dello Stato ha comunque fatto presente che non è suo compito entrare nelle dinamiche politiche europee di questi giorni.- Foto ufficio stampa Quirinale -(ITALPRESS).