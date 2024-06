Bra: il neo-assessore Checco Matera ci parla dei suoi progetti sullo Sport e sui giovani

Conosciuto come calzolaio e speaker radiofonico, Francesco Matera, detto Checco, è uno dei nuovi assessori di Bra per il quinquennio 2024-2029, con delega in particolare a sport, giovani e manifestazioni. Lo abbiamo raggiunto per conoscere la sua storia e i suoi progetti per la città della Zizzola.



Come è arrivato ad essere eletto e come si destreggerà ora tra le sue varie attività?

Si tratta della prima esperienza in Amministrazione, dopo essermi candidato più volte da quando avevo 18 anni. Durante il mio mandato, l’attività di speaker verrà sicuramente molto ridimensionata, mentre intendo continuare quella di calzolaio, riorganizzandomi e delegando qualche ora ai miei dipendenti.



È rimasto infatti uno dei pochi ad occuparsi di questa attività artigianale.

La passione nasce perché mio padre, ora in pensione, era calzolaio e spesso lo vedevo lavorare da piccolo. Ho aperto poi la mia attività all’inizio del 2010, dopo aver fatto tutt’altro. Qui cerco di unire tradizione e innovazione, considerando la bottega come un’ambiente moderno e lavorando sulla percezione esterna, per svecchiarla. Un processo ormai in atto: siamo tornati al green e il mercato si rivolge anche ai giovani.



Passiamo ora alla politica. Ereditando la delega allo sport da Daniele Demaria, come ha intenzione di muoversi su questo fronte?

Continuerò sulla linea di Daniele, che conosco da tempo e che si è reso disponibile per aiutarmi soprattutto nelle fasi iniziali. Credo in particolare che abbia gestito molto bene le relazioni con le associazioni sportive, che rappresentano il territorio.

Voglio investire soprattutto sui giovani: lo sport è anche un’attività formativa. Sono già al lavoro con gli uffici su diversi progetti: posso anticipare che a settembre tornerà Sport in piazza.



Considerando anche le sue altre deleghe, qual è dunque il suo impegno per Bra per i prossimi cinque anni?

Sport, giovani e manifestazioni, come abbiamo visto, spesso coincidono. Vorrei dunque puntare sulla partecipazione attiva, sensibilizzando la cittadinanza. Bra è molto forte sulle manifestazioni e vogliamo continuare in questa direzione.