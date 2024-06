Incidente all'ingresso della galleria Carle, a Confreria, alle porte di Cuneo, dove si sono scontrati un mezzo pesante e una vettura Fiat 500.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e personale Anas. Nessuna particolare conseguenza per le persone coinvolte, ma pesanti ripercussioni sulla viabilità, fortemente rallentata in tutta la zona.