Incidente tra due auto nella serata di oggi, giovedì 27 giugno, sulla strada statale 589.

Il sinistro si è verificato all'incrocio tra via Valle Po e via Racot. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno provveduto ad affidare le tre persone rimaste coinvolte nell'incidente alle cure del personale sanitario e alla messa in sicurezza delle autovetture