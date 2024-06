Al Baladin Open Garden grandi artisti del fumetto incontrano il cibo e la birra artigianale

Il 29 e 30 di giugno, il Baladin Open Garden di Piozzo (località Valle, 25) si animerà con un dream team del fumetto internazionale.

Foodmetti - Artisti delle Tavole, un progetto in partnership con Lucca Comics and Games che unisce due linguaggi universali, il cibo e il fumetto, dando vita a eventi, performance, mostre che collegano questi due mondi.

Il birrificio agricolo Baladin, nato nel 1996, è considerato un pioniere della birra artigianale italiana, simbolo di un movimento che ha cambiato il modo di intendere la birra. Noto per le sue contaminazioni con altri mondi, da anni collabora con importanti artisti e editori di fumetti e fin dal suo esordio, accompagna il progetto Foodmetti di cui ne abbraccia la visione.

Due giorni in cui i protagonisti saranno i fumetti ma anche il cibo di qualità, accompagnato dalla birra viva.

Un'occasione unica e imperdibile per conoscere e chiacchierare in un'atmosfera di festa con:

Mirka Andolfo , illustratrice e scrittrice italiana, apprezzata in particolare per la forza e l’intensità dei suoi personaggi femminili e vincitrice tra gli altri dei prestigiosi Eisner Award e Harvey Award.

, illustratrice e scrittrice italiana, apprezzata in particolare per la forza e l’intensità dei suoi personaggi femminili e vincitrice tra gli altri dei prestigiosi Eisner Award e Harvey Award. Marco Bailone , illustratore, pittore e ideatore del Bevitore Sacro di Baladin .

, illustratore, pittore e ideatore del Bevitore Sacro di . Barbara Baraldi , scrittrice di thriller (ultimo romanzo,La bambola dagli occhi di cristallo, edito da Giunti), sceneggiatrice di fumetti e curatrice della serie Dylan Dog.

, scrittrice di thriller (ultimo romanzo,La bambola dagli occhi di cristallo, edito da Giunti), sceneggiatrice di fumetti e curatrice della serie Dylan Dog. Lee Bermejo , icona fra gli appassionati di fumetto americano, autore tra gli altri di After the Fire, Luthor, Before Watchmen: Rorschach e Batman.

, icona fra gli appassionati di fumetto americano, autore tra gli altri di After the Fire, Luthor, Before Watchmen: Rorschach e Batman. Giuseppe Camuncoli , uno dei disegnatori italiani più amati anche all’estero, autore DC Comics e Marvel Comics e di serie come Hellblazer, Batman, Joker, Amazing Spider-Man, Superior Spider-Man E Darth Vader, oltre che socio fondatore e Direttore Artistico di Foodmetti.

, uno dei disegnatori italiani più amati anche all’estero, autore DC Comics e Marvel Comics e di serie come Hellblazer, Batman, Joker, Amazing Spider-Man, Superior Spider-Man E Darth Vader, oltre che socio fondatore e Direttore Artistico di Foodmetti. B. Cebulski , editor-in-Chief di Marvel Comics, grande appassionato di cibo e birra e anche lui socio fondatore di Foodmetti.

, editor-in-Chief di Marvel Comics, grande appassionato di cibo e birra e anche lui socio fondatore di Foodmetti. Francesco Guarnaccia , fumettista, illustratore e motion designer vincitore di numerosi premi tra cui i prestigiosi Gran Guinigi e Premio Micheluzzi.

, fumettista, illustratore e motion designer vincitore di numerosi premi tra cui i prestigiosi Gran Guinigi e Premio Micheluzzi. Lorenzo Palloni , autore molto apprezzato sia in Italia che in Francia, fondatore de La Revue Dessinée Italia e vincitore di due premi Boscarato, un Premio Micheluzzi e un Gran Guinigi.

, autore molto apprezzato sia in Italia che in Francia, fondatore de La Revue Dessinée Italia e vincitore di due premi Boscarato, un Premio Micheluzzi e un Gran Guinigi. Antonio “Sualzo” Vincenti, autore pluripremiato in Italia e all’estero, che ha firmato tra gli altri Beer Revolution, il fumetto dedicato al mondo della birra artigianale scritto insieme a Teo Musso, la trasposizione a fumetti de Il cavaliere inesistente di Italo Calvino e, come autore unico, Dove c’è più luce.

Per l’occasione, lo chef Cristiano Tomei (Ristorante L’Imbuto di Lucca), firmerà due hamburger speciali:

Il vegano “Lanterna Vegan”, preparato con falafel all'elicriso servito su pane chapati, pomodoro verde fritto, ruchetta e salsa cocktail vegana.

Il carnivoro “Meatpool & Burgerin”: hamburger di carne di capriolo alla brace, maionese al ginepro, frutti rossi e funghi grigliati.

A Teo Musso, fondatore e mastro birraio di Baladin, la scelta degli abbinamenti birrari perfetti.

Si potranno acquistare le principali opere di tutti gli autori nel book shop affidato alla fumetteria cuneese Cose da Leggere.

Gli autori saranno a disposizione per firmacopie e… sketch.

Le due giornate saranno accompagnate dal Dj-set a tema fumetti e cartoni animati by Alessio “Islaz” Franzoso con incursioni del DJ Marsigliese (all’anagrafe Giuseppe Camuncoli).

Il programma:

29 GIUGNO

ORE 19 presentazione di Foodmetti@ Baladin OpenGarden’24

OpenGarden’24 ORE 19:30 inizio jam-piece con live drawing (Marco Bailone, il papà del Bevitore Sacro, simbolo di Baladin , darà il via ad un’opera collettiva che sarà il simbolo di questo primo straordinario evento)

, darà il via ad un’opera collettiva che sarà il simbolo di questo primo straordinario evento) ORE 20:30 degustazione guidata di hamburger e degli abbinamenti birrari a cura dell’executive chef Baladin , Christian Meloni Delrio e di Teo Musso. Assaggiatore d’eccezione, C.B. Cebulski, editor-in-chief di Marvel Comics.

, Christian Meloni Delrio e di Teo Musso. Assaggiatore d’eccezione, C.B. Cebulski, editor-in-chief di Marvel Comics. ORE 21:30 – 23:30: firmacopie

30 GIUGNO

ORE 11 apertura del Baladin Open Garden e del book shop

Open Garden e del book shop ORE 11:30-13:00 firmacopie

ORE 13 pranzo con gli autori

ORE 14:30 panel “Beerin’ USA” con Teo Musso, C.B. Cebulski e Lee Bermejo. Moderatore, Giuseppe Camuncoli.

ORE 15:30 panel “The Stout ladies of Comics” con Barbara Baraldi e Mirka Andolfo. Moderatore, Giuseppe Camuncoli.

ORE 16:30 live drawing su… bottiglie Baladin … gli artisti racconteranno visivamente la loro esperienza “FOODMETTI@ Baladin OpenGarden’24”

… gli artisti racconteranno visivamente la loro esperienza “FOODMETTI@ OpenGarden’24” ORE 17:30-18:30 firmacopie

ORE 18:30 panel “Una pinta di fumetti” con Teo Musso, Marco, Bailone, Sualzo Lorenzo Palloni e Francesco Guarnaccia. Moderatore, Giuseppe Camuncoli.

Dove: Baladin Open Garden – località Valle, 25 – 12060 Piozzo

Prenotazioni: disponibili esclusivamente per gruppi da 12 persone in su. L’ampia area di accoglienza non obbliga a dover prenotare.

Contatti per il Baladin Open Garden: 3406076351