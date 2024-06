Prosegue a Piobesi d’Alba il calendario della 30ª edizione di Burattinarte

Dopo la pirotecnica apertura di stagione con la grande festa di compleanno, negli ultimi giorni di giugno, ad Alba, Burattinarte prosegue il calendario della trentesima edizione con uno spettacolo singolare e poetico come pochi altri.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici di Burattinarte, hanno invitato la compagnia Is Mascareddas, che dal 1980 ha contribuito alla diffusione del teatro di figura in tutta la Sardegna, dove era poco conosciuto. «Gli artisti della compagnia Is Mascareddas condividono una nostra assoluta convinzione, ovvero che il teatro di figura abbia pari dignità rispetto al teatro con attori», affermano Giri e Conterno, che proseguono: «In questi 44 anni di attività hanno svolto in Sardegna un importante ruolo nella diffusione del teatro di animazione – ma anche del teatro ragazzi - ideando e allestendo progetti, festival, rassegne che ospitano compagnie italiane e internazionali».

LO SPETTACOLO

Giovedì 4 luglio, alle 21.30, nel cortile delle scuole elementari di Piobesi andrà in scena Anima e cuore, I burattini all’Opera, un omaggio ai 30 anni di attività della compagnia, alla grande tradizione italiana dei burattini e una tappa significativa nel percorso della Compagnia sarda.

I Direttori aristici di Burattinarte assicurano: «Gli spettatori rimarranno incantati da una girandola di 10 episodi, ognuno dei quali rappresenta una precisa tecnica di lavoro».

«Anima e cuore sono gli ingredienti che un burattinaio deve trasferire nel corpo del burattino perché possa verificarsi il prodigio tutto peculiare del Teatro di Animazione, in cui un oggetto inanimato, agli occhi del pubblico, prende vita», sottolineano Antonio Murru e Donatella Pau, fondatori della compagnia Is Mascareddas, continuando: «Lo spettacolo è mosso dall’esigenza di un tributo simbolico al lavoro svolto in 30 anni, ma anche al ruolo che ancora il teatro dei burattini riveste, nel panorama delle possibilità espressive delle arti sceniche, con la sua straordinaria capacità di emozionare».

Come spesso accade nel teatro di figura, lo spettacolo si presta a diversi piani di lettura: i burattini sono interpreti di brillanti sketch in cui gli adulti sapranno leggere la denuncia dei disagi che i tagli alla cultura e la crisi economica hanno portato al mondo degli artisti.

I bambini rideranno davanti al teatro che “cade a pezzi” e al fosso aggiustato alla meno peggio in cui gli attori costantemente rischiano di cadere, mentre gli adulti vi leggeranno la metafora della condizione umana.

Uniti dal fil rouge della musica, i dieci episodi di Anima e cuore ci permetteranno di scoprire la tradizione popolare del tango argentino messo insieme cena da Rodrigo e Marisol e il belcanto italiano con Don Pasquale e Norina sulle musiche di Donizetti. Ed anche di riconoscere l’omaggio alla Commedia dell’Arte italiana durante l’incontro tra Areste e la Morte, sconfitta a colpi di bastone.

Nello spettacolo il pubblico rivestirà una parte integrante nello sviluppo della narrazione, come nella più originale tradizione del Teatro di Animazione, di cui Anima e cuore interpreta mirabilmente levità e poesia.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nel salone polifunzionale di piazza San Pietro.

Ingresso libero