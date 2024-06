Primo consiglio anche a Verduno. Luciano Vero vicesindaco, Bruna Grasso completa la Giunta

Foto di gruppo per il rinnovato Consiglio comunale del piccolo centro langarolo

Martedì 25 giugno si è riunito il primo Consiglio comunale di Verduno per la convalida degli eletti, l'insediamento del Consiglio e il giuramento del sindaco Marta Giovannini, la quale ha poi nominato i due assessori: si tratta di Bruna Grasso - che si occuperà di affari istituzionali, politiche sociali e agricoltura, e di Luciano Vero, che si occuperà di sanità e protezione civile.

A quest'ultimo è stata poi attribuita la delega di vice sindaco.

Il Consiglio ha anche dovuto provvedere alla surroga della consigliera più votata della minoranza, Ilaria Marasso, che prima della seduta ha fatto pervenire la sua rinuncia. Al suo posto siederà quindi Riccardo Torri.

"Dopo il giuramento ho voluto fare subito gli auguri al nuovo consiglio nel suo complesso e a tutti i consiglieri per il loro impegno. Mi è spiaciuto sinceramente che la consigliera più votata dell'altra lista abbia dato le dimissioni prima del primo consiglio. Nella storia di Verduno purtroppo non è la prima volta che accade. Però ora guardiamo avanti: abbiamo tanto da fare per il bene di tutti", ha commentato la prima cittadina.