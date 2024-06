Marene, la dottoressa Audrito diventa medico di medicina generale titolare

Il 30 giugno la dottoressa Arianna Audrito terminerà l’incarico provvisorio nel territorio del Comune di Marene e inizierà il 1 luglio l’attività in qualità di Medico di Medicina Generale titolare nel Servizio di Assistenza Primaria (nuovo Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta) sempre nel Comune di Marene, con ambulatorio in Via Roma, n. 60. Gli orari dell’ambulatorio (su appuntamento) saranno i seguenti: lunedì 14,30-19; martedì 19,30-20; mercoledì 9-12,30; giovedì 19-20 e venerdì 9-12.

Dal 1 luglio sarà possibile procedere alla scelta della dottoressa Audrito da parte di tutti i cittadini compresi gli attuali assistiti in carico alla dottoressa che dovranno effettuare una nuova iscrizione

La scelta del medico può essere effettuata: