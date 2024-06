Nuoto: Sara Curtis tra i convocati per gli Eurojrs di Vilnius

Gli Eurojrs di Vilnius saranno la prossima tappa del percorso di avvicinamento di Sara Curtis al suo primo appuntamento olimpico.

La saviglianese classe 2006 del CS Roero è stata infatti convocata dal responsabile della nazionale giovanile Marco Menchinelli per la manifestazione continentale in programma in Lituania dal 2 al 7 luglio.

Quarantaquattro i selezionati (19 maschi e 25 femmine).

Nello staff insieme al responsabile Menchinelli, il team staff Amelia Mascioli, il team manager Davide Pontarin, i tecnici Tanya Vannini, Riccardo Crippa, Lorenzo Palagi, Luca Demonte, Andrea Franconetti, Roberto Merlini, Mirko Nozzolillo, Andrea Cavalletti, Thomas Maggiora, il responsabile video Ivo Ferretti, la fisioterapista Michela Beni, il medico della squadra Andrea Felici. Giudici internazionali Barbara Caloi, Barbara Gasperini.